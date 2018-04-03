Нижегородская газораспределительная компания оштрафована за нарушение порядка подключения

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовано на 300 тысяч рублей за нарушение порядка подключения к сетям жилых домов. Об этом сообщает региональное УФАС России.

Как было установлено, в 2017 году компания отказала гражданам в заключении договоров о подключении, мотивируя это отсутствием пропускной способности в сети газораспределения, к которой могли бы быть присоединены дома. Согласно законодательству, она должна была уведомить заявителей о примерных сроках появления технической возможности подключения либо сообщить об ее отсутствии.

В данной ситуации организация располагала сведениями, что техническая возможность подключения появится в 2018 году после проведения ремонтных работ на газораспределительной сети. Однако эта информация была сообщена гражданам лишь после их обращения в антимонопольный орган, спустя месяц после отказа в заключении договора. Потерпевшие повторно обратились с заявками в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Только после этого договоры о подключении были заключены.

Организация признана виновной в совершении административного правонарушения. Теперь ей предстоит заплатить штраф.