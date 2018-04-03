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ФАС оштрафовала «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на 300 тысяч
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ФАС оштрафовала «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на 300 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители ПАО отказали нескольким нижегородцам в заключении соттветствующих договоров, мотивировав это тем, что у сети отсутствует пропускная способность, сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.
Однако по закону газораспределительные организации в таких случаях обязаны извещать о том, когда примерно появится возможность техприсоединения. Такую информацию граждане получили только после обращения в антимонопольный орган.
Ранее «ФедералПресс» уже сообщал о том, что ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» уже было оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушение порядка подключения к сетям.
Новый штраф по итогам рассмрения двух администартивных дел составил 300 тысяч рублей.
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