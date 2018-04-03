ФАС оштрафовала «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на 300 тысяч

Представители ПАО отказали нескольким нижегородцам в заключении соттветствующих договоров, мотивировав это тем, что у сети отсутствует пропускная способность, сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС

Однако по закону газораспределительные организации в таких случаях обязаны извещать о том, когда примерно появится возможность техприсоединения. Такую информацию граждане получили только после обращения в антимонопольный орган.

Ранее «ФедералПресс» уже сообщал о том, что ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» уже было оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушение порядка подключения к сетям.

Новый штраф по итогам рассмрения двух администартивных дел составил 300 тысяч рублей.