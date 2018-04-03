В МИД Украины рассказали о способах противодействия «Северному потоку — 2»

Украины. МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД

"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток-2» должны стать усиление санкций США , а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия «третьих стран» правилам газового рынка ЕС", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы донести до западных стран свою позицию.

"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2».

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком».