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В МИД Украины рассказали о способах противодействия «Северному потоку — 2»
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В МИД Украины рассказали о способах противодействия «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 18 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток-2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия «третьих стран» правилам газового рынка ЕС", — заявили в ведомстве.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы донести до западных стран свою позицию.
"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2».
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Проект предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком».
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