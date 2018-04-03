«Газпром» продлил полномочия Федорова на посту главы «Газпром энергохолдинга» на три года 

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полномочия генерального директора «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова были продлены еще на три года. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром энергохолдинга».
"В марте контракт с Денисом Федоровым продлили на три года", — сказали в компании.
Федоров возглавляет "Газпром энергохолдинг" с 2009 года.
"Газпром энергохолдинг" — 100% дочернее общество ПАО «Газпром». Основные производственные компании энергохолдинга — "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 (включая Мурманскую ТЭЦ) и ОГК-2.