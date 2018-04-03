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Владельцем бренда «Турецкого потока» оказалась компания из Нидерландов
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Владельцем бренда «Турецкого потока» оказалась компания из Нидерландов 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Бренд «Турецкого потока» TurkStream принадлежит компании-оператору реализации проекта, South Stream Transport B. V. из Нидерландов, сообщили в Газпроме.
Газпром, единственный участник South Stream Transport, заказал независимому оценщику определение рыночной стоимости исключительных прав на товарный знак TurkStream, сообщает «Интерфакс».
«Предполагаемое использование результатов оценки — для принятия управленческих решений по вопросам совершения гражданско-правовых сделок», — пояснили в Газпроме.
Бренд TurkStream зарегистрирован в Бенилюксе, России и во Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Напомним, в феврале Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».
К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка, которую планируется ввести в строй в марте 2018 года, предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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