Владельцем бренда «Турецкого потока» оказалась компания из Нидерландов

Бренд «Турецкого потока» TurkStream принадлежит компании-оператору реализации проекта, South Stream Transport B. V. из Нидерландов , сообщили в Газпроме.

Газпром , единственный участник South Stream Transport, заказал независимому оценщику определение рыночной стоимости исключительных прав на товарный знак TurkStream, сообщает «Интерфакс»

«Предполагаемое использование результатов оценки — для принятия управленческих решений по вопросам совершения гражданско-правовых сделок», — пояснили в Газпроме.

Бренд TurkStream зарегистрирован в Бенилюксе, России и во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Напомним, в феврале Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».

К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка, которую планируется ввести в строй в марте 2018 года, предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.