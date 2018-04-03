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Налоговики доначислили «Открытию» свыше 1 млрд рублей
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Налоговики доначислили «Открытию» свыше 1 млрд рублей 

Ведомости 31 минуту назад
Федеральная налоговая служба доначислила «Открытию» 1,1 млрд руб. налогов за 2013 г, санируемый ЦБ банк будет оспаривать это решение, говорится в его годовой отчетности по РСБУ.
По итогам прошедшей в прошлом году налоговой проверки от «Открытия» потребовали заплатить 1,092 млрд руб. налоговых доначислений.
«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде», — подчеркивают в кредитной организации. Руководство «Открытия» уверено, что позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом либо в суде.
В конце августа 2017 г. банк «Открытие» был передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Капитал «Открытия» 30 ноября списали до 1 руб., после чего ЦБ докапитализировал банк на 456,2 млрд руб. и стал его собственником.
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