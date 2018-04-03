Налоговики доначислили «Открытию» свыше 1 млрд рублей

Федеральная налоговая служба доначислила «Открытию» 1,1 млрд руб. налогов за 2013 г, санируемый ЦБ банк будет оспаривать это решение, говорится в его годовой отчетности по РСБУ.

По итогам прошедшей в прошлом году налоговой проверки от «Открытия» потребовали заплатить 1,092 млрд руб. налоговых доначислений.

«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде», — подчеркивают в кредитной организации. Руководство «Открытия» уверено, что позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом либо в суде.