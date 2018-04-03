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Банки на недельном аукционе разместили в ЦБ на депозитах 2,517 трлн рублей при лимите в 2,73 трлн
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Банки на недельном аукционе разместили в ЦБ на депозитах 2,517 трлн рублей при лимите в 2,73 трлн 

Банки.ру 32 минуты назад
Центробанк РФ по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 3 апреля, привлек сроком на неделю 2,517 трлн рублей свободной ликвидности банков, что соответствовало объему предложения с их стороны при лимите аукциона в 2,73 трлн. Такие данные приводятся на сайте регулятора.
В аукционе приняли участие 279 кредитных организаций из 62 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25% (новый размер ключевой ставки с 26 марта), средневзвешенная ставка размещения составила 7,22% годовых.
За неделю после предыдущего депозитного аукциона со сроком привлечения средств семь дней (такие аукционы проводятся по вторникам) состоялся еще один более «короткий» аукцион в пятницу, 30 марта, со сроком привлечения средств пять дней. По его итогам ЦБ привлек от 60 банков из 21 региона 550 млрд рублей в рамках лимита (при объеме предложения со стороны банков 695,6 млрд) под средневзвешенную ставку 7,21%.
Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд
На начало дня 3 апреля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 3 трлн 488,2 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.
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