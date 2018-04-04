Spotify получил оценку в $30 млрд в ходе IPO

Стриминговый сервис Spotify 3 апреля провел на Нью-Йоркской фондовой бирже прямой листинг. Это редко используемый способ IPO, в ходе которого компания размещает свои акции без привлечения новых средств. В первый день торгов ценные бумаги торговались на 26% выше прогноза, а оценка сервиса составила $29,5 млрд

При прямом листинге (direct listing) цена на акции устанавливается органически, то есть на основе спроса и предложения. Тогда как при обычном IPO начальная стоимость ценных бумаг обозначается заранее. Причину такого решения в компании объяснили тем, что Spotify не нуждается в новом финансировании.

«Spotify не привлекает капитал. Сервис — крупнейшая компания, решившая провести прямой листинг, и первая на Нью-Йоркской бирже».

SPotify

«Spotify не привлекает капитал. Сервис — крупнейшая компания, решившая провести прямой листинг, и первая на Нью-Йоркской бирже».

По собственным данным компании, в конце 2017 года сервисом пользовались 159 млн человек, а число платных подписчиков составляло 71 млн человек. Для сравнения, у музыкального сервиса Apple только 36 млн платных подписчиков.

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