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Spotify получил оценку в $30 млрд в ходе IPO
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Spotify получил оценку в $30 млрд в ходе IPO 

Inc. 21 минуту назад
Фото: Inc.
Стриминговый сервис Spotify 3 апреля провел на Нью-Йоркской фондовой бирже прямой листинг. Это редко используемый способ IPO, в ходе которого компания размещает свои акции без привлечения новых средств. В первый день торгов ценные бумаги торговались на 26% выше прогноза, а оценка сервиса составила $29,5 млрд
При прямом листинге (direct listing) цена на акции устанавливается органически, то есть на основе спроса и предложения. Тогда как при обычном IPO начальная стоимость ценных бумаг обозначается заранее. Причину такого решения в компании объяснили тем, что Spotify не нуждается в новом финансировании.
«Spotify не привлекает капитал. Сервис — крупнейшая компания, решившая провести прямой листинг, и первая на Нью-Йоркской бирже».
SPotify
«Spotify не привлекает капитал. Сервис — крупнейшая компания, решившая провести прямой листинг, и первая на Нью-Йоркской бирже».
По собственным данным компании, в конце 2017 года сервисом пользовались 159 млн человек, а число платных подписчиков составляло 71 млн человек. Для сравнения, у музыкального сервиса Apple только 36 млн платных подписчиков.
Ранее о планах провести IPO объявил российский рекрутинговый сервис HeadHunter. Компания рассматривает вариант первичного размещения на бирже NASDAQ и намерена привлечь до $250 млн Организаторами размещения акций выступят банки Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs и Credit Suisse, а также «ВТБ Капитал» и «Sberbank CIB».
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