Ещё
Более 45 млрд рублей доверили южноуральцы РСХБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тюрьма помогла Рыбке
Тюрьма помогла Рыбке

Более 45 млрд рублей доверили южноуральцы РСХБ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По состоянию на 1 апреля 2018 года общая сумма средств, размещенных южноуральцами на счетах и депозитах Челябинского филиала АО «Россельхозбанк», превысила 45 млрд рублей, из них 65% депозитного портфеля составляют средства корпоративных клиентов, 35% — средства физических лиц. С начала текущего года депозитный портфель филиала вырос на 45%.
«Банковские депозиты по-прежнему остаются одним из наиболее востребованных инструментов сохранения и приумножения средств, в текущих реалиях, бизнесмены и частные вкладчики доверяют свои накопления крупных, надежным банкам. Среди множества депозитных программ как для частных, так и корпоративных клиентов, каждый без труда сможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения средств с учетом индивидуальных потребностей», — отметил директор Челябинского филиала Банка Константин Болдырев.
АиФ: последние новости
Профицит бюджета Челябинской области составил 7 млрд рублей В Карталах девушка отдала 40 тыс руб за фальшивый кредит РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей237
НАТО отказала в визах российским дипломатам257
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом112
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №215
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение