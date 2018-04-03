Более 45 млрд рублей доверили южноуральцы РСХБ

По состоянию на 1 апреля 2018 года общая сумма средств, размещенных южноуральцами на счетах и депозитах Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» , превысила 45 млрд рублей, из них 65% депозитного портфеля составляют средства корпоративных клиентов, 35% — средства физических лиц. С начала текущего года депозитный портфель филиала вырос на 45%.

«Банковские депозиты по-прежнему остаются одним из наиболее востребованных инструментов сохранения и приумножения средств, в текущих реалиях, бизнесмены и частные вкладчики доверяют свои накопления крупных, надежным банкам. Среди множества депозитных программ как для частных, так и корпоративных клиентов, каждый без труда сможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения средств с учетом индивидуальных потребностей», — отметил директор Челябинского филиала Банка Константин Болдырев.