Фьючерсы на фондовых биржах США выросли несмотря на опасения о торговой войне

Китаем. Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, во вторник американский фондовый рынок откроется ростом. Инвесторы стараются отбросить опасения о возможной торговой войне между США

В 13:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 88 пунктов или на 0,37% до 23640,0, а фьючерс на S&P 500 повысился на 13 пунктов или на 0,51% до 2588,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 повысился на 39 пунктов или на 0,62% до 6432,75.

В понедельник котировки акций на фондовых рынках США подешевели. На фондовых рынках наблюдается коррекция после зафиксированных максимумов в январе. С тех пор основные индексы рынков США снизились на 10%. Опасения о торговой войне между США и Китаем и росте налогового давления на технологические компании оказывают негативное давление на фондовые рынки в последние недели.

В воскресенье, в ответ на введение торговых пошлин Соединенными Штатами, Китай повысил на 25% пошлины на 128 разных товаров США. Это действие Китая привело к росту напряженности в торговых отношениях двух стран и возобновило страхи инвесторов о приближающейся торговой войне.

Акции технологически компаний остались под давлением. На выходных президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что онлайн-ритейлер Amazon.com (NASDAQ:AMZN) должен платить больше налогов. Кроме того, в результате деятельности Amazon Почтовая служба США теряет миллиарды долларов. Компания Facebook (NASDAQ:FB) остается под огнем критики из-за утечки данных пользователей, а компания Tesla (NASDAQ:TSLA) испытывает проблемы с выходом на заявленные объемы производства Model 3.

На торгах до открытия рынка акции Amazon.com снизились на 0,52%, акции Facebook повысились на 0,14%, а акции Tesla — на 1,31%.

Акции British American Tobacco (LON:BATS) PLC ADR (NYSE:BTI) подскочили на 3,49%, акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) выросли на 0,28%, а акции Rio Tinto ADR (NYSE:RIO) подорожали на 0,23%.

Во вторник инвесторы ожидают выступлений нескольких чиновников ФРС . Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выступит на экономическом форуме в городе Дулут, штат Миннесота. Зампред ФРС Лаел Брейнард представит свои комментарии по монетарной политике США в Нью-Йоркском университете.

Компания Spotify Technology SA (NYSE:SPOT), предоставляющая услуги потокового аудио, вместо традиционного первичного размещения акций (IPO) собирается выйти на публичные рынки по модели прямого размещения. Прогнозируется, что торги акциями этой компании начнутся во вторник.

Европейские фондовые рынки торгуются в красной зоне. Французский CAC 40 просел на 28 пунктов или на 0,55%, германский DAX — на 128 пунктов или на 1,06%, а лондонский FTSE 100 — на 21 пункт или на 0,31%. Индекс Euro Stoxx 50 просел на 22 пункта или на 0,66%, а испанский IBEX 35 снизился на 61 пункт или на 0,64%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,33% до $1342,4, а фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,41% до $63,27 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, просел на 0,06% до 89,64.