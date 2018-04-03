РФ и Турция обсуждают условия прокладки участка «Турецкого потока» на суше

«По второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка и идет строительство полным ходом. Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки», — заявил Новак.

В сентябре прошлого года совет директоров «Газпрома» утвердил создание совместной проектной компании с турецкой Botas для возведения участка газопровода на суше.

К слову, стоимость строительства «Турецкого потока» оценивают в 7 млрд долларов. Первая нитка газопровода призвана обеспечить газом Турцию, вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Первые поставки планируют начать в конце 2019 года.