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РФ и Турция обсуждают условия прокладки участка «Турецкого потока» на суше
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РФ и Турция обсуждают условия прокладки участка «Турецкого потока» на суше 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Россия и Турция продолжают обсуждение протокола по условиям прокладки сухопутного участка «Турецкого потока», передает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.
«По второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка и идет строительство полным ходом. Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки», — заявил Новак.
В сентябре прошлого года совет директоров «Газпрома» утвердил создание совместной проектной компании с турецкой Botas для возведения участка газопровода на суше.
К слову, стоимость строительства «Турецкого потока» оценивают в 7 млрд долларов. Первая нитка газопровода призвана обеспечить газом Турцию, вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Первые поставки планируют начать в конце 2019 года.
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