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Титов предложил создать институт омбудсмена по защите банков от регуляторов
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Титов предложил создать институт омбудсмена по защите банков от регуляторов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать институт общественного уполномоченного по защите банков от незаконных действий регуляторов.
"Мы предлагаем создать институт еще одного общественного уполномоченного, но по защите банков, банковских учреждений, может быть, финансовых учреждений от незаконных действий Центрального банка и других регуляторов", — сказал он, выступая на съезде Ассоциации российских банков.
"Этот институт мог бы вокруг себя собрать группу экспертов, предпринимателей, банкиров, которые составили бы такую экспертизу и составили бы основной костяк", — предположил Титов.
"Мы поддерживаем то, что в нашей стране не должно быть пять-шесть крупных банков, а должна быть нормальная развитая конкурентная банковская система, которая бы обеспечивала нормальные услуги, нормальную ставку, с нормальным уровнем рисков", — отметил бизнес-омбудсмен.
Титов в декабре прошлого года заявил, что не поддерживает многие шаги ЦБ в расчистке банковской системы РФ. Он подчеркнул, что вместо уничтожения банков нужно предложить государству выкупить у них долги, создав банк плохих долгов.
ЦБ с приходом в июне 2013 года новой главы — Эльвиры Набиуллиной — начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 340 банков. С рынка ушли не только мелкие кредитные организации, но и ряд средних и крупных. В прошлом году Набиуллина говорила, что расчистка банковского сектора продолжится еще два-три года.
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