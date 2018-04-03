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«Русснефть» намерена увеличить долю трудноизвлекаемой нефти в общей добыче до 45%
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«Русснефть» намерена увеличить долю трудноизвлекаемой нефти в общей добыче до 45% 

Rambler News Service 56 минут назад
«Русснефть» намерена увеличить долю трудноизвлекаемой нефти в общей добыче нефти компании до 45%, заявил вице-президент «Русснефти» по геологии и разработке Михаил Сухопаров в ходе телефонной конференции компании.
«В целом планируем рост добычи трудноизвлекаемой, то есть маржинальной нефти и планируем довести ее до 46% от общего объёма», — отметил он.
Сухопаров пояснил, что рост планируется за счёт добычи на Таргинском и Верхне-Шапшинском месторождениях.
Как пояснили RNS в «Русснефти», в настоящее время в общем объеме добычи компании доля трудноизвлекаемой нефти составляет чуть менее 30%.
«Русснефть» ведет разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов нефти продуктивных отложений ачимовской толщи, тюменской и баженовской свит. В среднесрочной перспективе планируется продолжить промышленное освоение этих отложений.
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