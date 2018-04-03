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Суд потребует у налоговой материалы проверки иностранных счетов Грудинина
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Суд потребует у налоговой материалы проверки иностранных счетов Грудинина 

360tv.ru 1 час назад
Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство акционеров Совхоза имени Ленина, которые требовали обязать Федеральную налоговую службу предоставить материалы проверки иностранных счетов и незадекларированных доходов директора предприятия Павла Грудинина.
3 апреля в подмосковном Арбитраже состоялось предварительное судебное заседание по делу о недействительности сделки Совхоза и закрытого акционерного общества «Каширский молл». Совхоз внес в уставной капитал «Каширского молла» два земельных участка.
Истцы обращались в налоговую с просьбой предоставить данные о проводимых Федеральной налоговой службой проверках в отношении Грудинина по выявленным в ходе предвыборной кампании фактам о его незакрытых счетах. Ранее налоговая отказалась предоставить данную информацию акционерам как частным лицам.
Грудинин является третьим лицом в этом судебном иске, потому что он как директор совхоза передал земельные участки в пользу «Каширского молла». Для полноты исследования в этом деле требуются материалы о проверке счетов Грудинина.
3 апреля суд удовлетворил ходатайство на предварительном заседании, будет направлен запрос в налоговую об истребовании этих документов. Дело подготовили к рассмотрению в основном судебном заседании. Оно состоится 24 апреля в 14:00.
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