Суд потребует у налоговой материалы проверки иностранных счетов Грудинина

3 апреля в подмосковном Арбитраже состоялось предварительное судебное заседание по делу о недействительности сделки Совхоза и закрытого акционерного общества «Каширский молл». Совхоз внес в уставной капитал «Каширского молла» два земельных участка.

Истцы обращались в налоговую с просьбой предоставить данные о проводимых Федеральной налоговой службой проверках в отношении Грудинина по выявленным в ходе предвыборной кампании фактам о его незакрытых счетах. Ранее налоговая отказалась предоставить данную информацию акционерам как частным лицам.

Грудинин является третьим лицом в этом судебном иске, потому что он как директор совхоза передал земельные участки в пользу «Каширского молла». Для полноты исследования в этом деле требуются материалы о проверке счетов Грудинина.

3 апреля суд удовлетворил ходатайство на предварительном заседании, будет направлен запрос в налоговую об истребовании этих документов. Дело подготовили к рассмотрению в основном судебном заседании. Оно состоится 24 апреля в 14:00.