Ещё
«Газпром» собрался в баню
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тюрьма помогла Рыбке
Тюрьма помогла Рыбке

«Газпром» собрался в баню 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная компания «Газпром» объявила тендер на закупку веников для бани. Соответствующая заявка на поставку размещена на сайте госзакупок компании. Помимо веников для бань, «Газпром» намерен приобрести туалетную бумагу.
Поставки веников и туалетной бумаги необходимы одному из дочерних подразделений госкомпании — предприятию «Лазурная». Под этим юридическим лицом скрывается элитный пятизвездочный отель Radisson в Сочи.
Всего госкомпания намерена закупить 720 веников на 220 тысяч рублей. Веники должны быть российского производства и сделаны из деревьев трех видов: береза, дуб и эвкалипт. Итоги тендера должны подвести 16 апреля. Начальная цена тендера на поставку туалетной бумаги составляет 478 тысяч рублей.
Согласно документации на сайте госзакупок, отелю необходимы 36 пачек по 200 листов, 96 рулонов двухслойной, 6 бабин по 525 метров, 6 рулонов в упаковке, упаковка 15 пачек по 320 листов и коробка с 21 упаковкой по 100 листов. Каждой позиции тендера компания заказала по 22 штуки.
Министерство финансов 3 апреля опубликовало доклад, согласно которому почти все госзакупки государственных компаний проходят без конкуренции. По данным ведомства, только три процента тендеров проходят на конкурентной, рыночной основе.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей237
НАТО отказала в визах российским дипломатам257
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом112
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №215
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение