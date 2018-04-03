IKEA по решению суда выплатит «Газпром газораспределение Воронеж» почти 17 млн рублей 

Требования шведской компании московский арбитраж оставил без удовлетворения. Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» о взыскании с российского юрлица шведской компании IKEA «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А» 16,6 млн рублей убытков, понесенных по договору подключения к газовым сетям, заключенному в 2015 году. Решение опубликовали на сайте суда во вторник, 3 апреля. Согласно договору, «Газпром газораспределение Воронеж» должен был подключить котельную планируемого к строительству торгового центра к газовым сетям до конца ноября 2017 года. Стоимость подключения, согласно приказу регионального управления по госрегулированию тарифов от 8 июня 2017 года, должна была составить 43,5 млн рублей. Но летом 2017 года «Икея» расторгла договор из-за необходимости скорректировать параметры строительства. В ответном иске «Икея» потребовала взыскать со структуры «Газпрома» неизрасходованную часть суммы авансового платежа в размере 6,73 млн рублей, а также проценты за пользование этими средствами — еще 126,7 тыс. рублей. Исковые требования компании суд оставил без удовлетворения. Кроме того, компания возместит «Газпром газораспределение Воронеж» расходы на оплату госпошлины в размере 106 тыс. рублей. Планы по строительству торгового центра в Рамонском районе Воронежской области шведская компания анонсировала в 2005 году. В 2009 году она приобрела 117 га земли в селе Александровка Новоусманского района. В 2017 году компания решила продать часть участка из-за «новых коммерческих показателей проекта, которые позволят в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона». По информации, раскрытой компанией в марте 2015 года, площадь магазина должна составить около 44 тыс. кв. м., парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. Ожидается, что воронежская IKEA ежегодно будет принимать 5 млн посетителей и обеспечит занятость более 400 человек. Изначально планировалось открыть гипермаркет к концу 2017 года, однако в марте 2017-го шведская компания сообщила, что отложила строительство магазина до 2018 года в связи с доработкой документации. Сроки строительства гипермаркета в компании не назвали до сих пор. Елена Гончарова