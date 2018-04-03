Предприятие «Нацимбио» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год 

Фармацевтическая компания «Синтез», акционерами которой являются Национальная иммунобиологическая компания и Marathon Group, опубликовала финансовую отчетность за 2017 год. Относительно предыдущего года выручка предприятия выросла на 7,6%, до 7,26 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в полтора раза и составила 1,06 млрд рублей. В прошлом году компания выпустила около 300 млн единиц продукции.
В 2017 году компания «Синтез» сфокусировалась на оптимизации коммерческой структуры, в частности были выделены три ключевых направления: увеличение розничных продаж, развитие сегмента государственных закупок, а также увеличение экспорта. Рост продаж безрецептурных препаратов в 2017 году составил 22%. Среди флагманов –такие продукты, как назальный спрей «Ринорус», противовоспалительный препарат «Диклофенак-гель», кардиологический препарат «Ацекардол», противопростудное средство «Простудокс».
Особое внимание в прошлом году компания уделила направлению экспортных поставок. В частности, «Синтез» расширил контракты в Казахстане, а также договорился о прямых поставках в Узбекистан. Результатом проделанной работы стало увеличение экспортной выручки на 6%.
«В 2016 году команда начала реформировать предприятие — была введена новая система управления и контроля. Год оказался прорывным — выручка выросла на 1 млрд рублей, а чистая прибыль удвоилась. В 2017 году мы продолжили работать над оптимизацией бизнес-процессов. Рост прибыли стал возможен благодаря переходу на прямые контракты c поставщиками субстанций. Сегодня около 90% из импортируемого сырья закупается у зарубежных производителей, а не через посредников. В результате выручка продолжила стабильно расти — 7,6% по результатам 2017 года, а чистая прибыль увеличилась в полтора раза», — рассказал управляющий партнер Marathon Pharma Игорь Крылов.
«Мы довольны динамикой в этом году, — отметил генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Госкорпорации Ростех Андрей Загорский. — Планируем и дальше развивать предприятие. Например, в данный момент дорабатывается инвестиционная программа, в рамках которой в ближайшие пять лет мы рассчитываем вложить в развитие производства более 1 млрд рублей».
Напомним, ОАО «Синтез» — одно из крупнейших фармацевтических предприятий России, один из лидеров отечественной фарминдустрии по объемам производства лекарств в натуральном выражении. Ассортимент завода насчитывает более 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения, более 50% портфеля — препараты из списка ЖНВЛП. ОАО «Синтез» является одним из крупнейших предприятий Курганской области, обеспечивая 7% ВРП региона.