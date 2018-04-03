Предприятие «Нацимбио» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год

Фармацевтическая компания «Синтез», акционерами которой являются Национальная иммунобиологическая компания и Marathon Group, опубликовала финансовую отчетность за 2017 год. Относительно предыдущего года выручка предприятия выросла на 7,6%, до 7,26 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в полтора раза и составила 1,06 млрд рублей. В прошлом году компания выпустила около 300 млн единиц продукции.

В 2017 году компания «Синтез» сфокусировалась на оптимизации коммерческой структуры, в частности были выделены три ключевых направления: увеличение розничных продаж, развитие сегмента государственных закупок, а также увеличение экспорта. Рост продаж безрецептурных препаратов в 2017 году составил 22%. Среди флагманов –такие продукты, как назальный спрей «Ринорус», противовоспалительный препарат «Диклофенак-гель», кардиологический препарат «Ацекардол», противопростудное средство «Простудокс».

Особое внимание в прошлом году компания уделила направлению экспортных поставок. В частности, «Синтез» расширил контракты в Казахстане , а также договорился о прямых поставках в Узбекистан . Результатом проделанной работы стало увеличение экспортной выручки на 6%.

«В 2016 году команда начала реформировать предприятие — была введена новая система управления и контроля. Год оказался прорывным — выручка выросла на 1 млрд рублей, а чистая прибыль удвоилась. В 2017 году мы продолжили работать над оптимизацией бизнес-процессов. Рост прибыли стал возможен благодаря переходу на прямые контракты c поставщиками субстанций. Сегодня около 90% из импортируемого сырья закупается у зарубежных производителей, а не через посредников. В результате выручка продолжила стабильно расти — 7,6% по результатам 2017 года, а чистая прибыль увеличилась в полтора раза», — рассказал управляющий партнер Marathon Pharma Игорь Крылов

«Мы довольны динамикой в этом году, — отметил генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Госкорпорации Ростех Андрей Загорский . — Планируем и дальше развивать предприятие. Например, в данный момент дорабатывается инвестиционная программа, в рамках которой в ближайшие пять лет мы рассчитываем вложить в развитие производства более 1 млрд рублей».