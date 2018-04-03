Минсельхоз РФ считает продажу госпакета Объединенной зерновой компании преждевременной

МОСКВА , 3 апреля / ТАСС /. Минсельхоз РФ считает продажу госпакета Объединенной зерновой компании преждевременной мерой. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России и председатель совета директоров ОЗК Джамбулат Хатуов.

"Изначально позиция Минсельхоза состояла в том, что эта мера (приватизация ОЗК — прим. ТАСС) преждевременная. Мы считаем, что Объединенная зерновая компания, как инструмент государства для регулирования рынка зерна, на протяжении десятилетий работала достаточно эффективно и производить разрыв и оставлять государство с функциями нулевого старта, целесообразности такой не было", — сказал он.

Хатуов отметил, что государство не находилось в активной стадии по продаже госпакета Объединенной зерновой компании. «Сегодня Объединенная зерновая компания выполняет свои задачи, она осуществляет коммерческие закупки в ряде регионов РФ , которые позволяют регулировать объем российского зерна в регионах. Она активно участвует в вывозе зерна на экспорт, тем самым выполняя партнерские задачи перед аграриями», — добавил он.

Первый замминистра также сообщил, что в Сибирском федеральном округе, в частности в Омской, Томской, Новосибирской областях ОЗК напрямую работает с аграриями, включая малые формы хозяйствования. «По информации курирующих департаментов, с этой задачей ОЗК справляется», — указал он.

Отвечая на вопрос о возможности выкупа у группы «Суммы» ее пакета акций (владеет 50% минус одна акция ОЗК, в отношении владельцев сейчас ведутся следственные действия), Хатуов отметил: «Нас это вообще не волнует, у кого какие планы. Минсельхоз и я, мы строго следуем тому плану, которые данная организация выполняет».

Хатуов добавил, что полномочий комментировать следственные действия в отношении совладельцев группы «Сумма» у него нет.

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна.