Седьмой выпуск купонных облигаций Банка России доразмещен в полном объеме

Спрос на очередном аукционе по доразмещению седьмого выпуска купонных облигаций Банка России превысил 81,9 млрд рублей по номиналу. Объем размещения бумаг был ограничен объемом предложения на аукционе и составил 71,3 млрд рублей по номиналу, свидетельствуют данные Банка России.

Таким образом, по итогам четвертого по счету аукциона седьмой выпуск КОБР (№ 4-07-22BR1-8 с погашением 13 июня 2018 года) размещен в полном объеме — 500 млрд рублей. Объем размещения на первом аукционе, состоявшемся 13 марта, составил около 134,4 млрд рублей, объем доразмещения 20 марта — 282,3 млрд, 27 марта — 12 млрд

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый и шестой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд и 400 млрд рублей соответственно.

Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.