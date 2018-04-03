ЦБ Монголии подтвердил получение от МВФ третьего транша в размере 30,5 млн долларов США

"Сегодня на счет ЦБ Монголии был перечислен третий транш в размере 30,5 млн долларов от МВФ. Получение данного транша дает возможность увеличить валютные резервы страны", — говорится в сообщении.

Трехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Монголии около 434,3 млн долларов США.

25 мая 2017 года был перечислен первый транш в размере 38,6 млн долларов, в декабре того же года — второй транш на 79,1 млн долларов. Ввиду этого, общий объем финансовой помощи Монголии по линии МВФ за январь-апрель 2018 года составляет 152,8 млн долларов.

При этом, в 2017 году Монголия получила 728 млн долларов от международных банковско-финансовых организаций и стран-доноров.