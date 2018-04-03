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ЦБ Монголии подтвердил получение от МВФ третьего транша в размере 30,5 млн долларов США
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ЦБ Монголии подтвердил получение от МВФ третьего транша в размере 30,5 млн долларов США 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Улан-Батор, 3 апреля /Синьхуа/ — Монголия получила средства третьего транша кредита от Международного валютного фонда /МВФ/ на сумму 30,5 млн долларов, сообщает во вторник Центральный банк Монголии.
"Сегодня на счет ЦБ Монголии был перечислен третий транш в размере 30,5 млн долларов от МВФ. Получение данного транша дает возможность увеличить валютные резервы страны", — говорится в сообщении.
Трехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Монголии около 434,3 млн долларов США.
25 мая 2017 года был перечислен первый транш в размере 38,6 млн долларов, в декабре того же года — второй транш на 79,1 млн долларов. Ввиду этого, общий объем финансовой помощи Монголии по линии МВФ за январь-апрель 2018 года составляет 152,8 млн долларов.
При этом, в 2017 году Монголия получила 728 млн долларов от международных банковско-финансовых организаций и стран-доноров.
В пресс-релизе МВФ было отмечено, что пакет финансовой стабилизации, обещанной Монголии, составит около 5,5 млрд долларов, включая средства Всемирного банка, Азиатского банка развития, Японии и Республики Корея. —0—
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