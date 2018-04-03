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Рустэм Хамитов назвал цену здравоохранения в Башкирии
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Рустэм Хамитов назвал цену здравоохранения в Башкирии 

АиФ-Уфа 39 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Рустэм Хамитов 3 апреля на III Медицинском форуме в Уфе назвал объёмы средств, направляемых в сферу здравоохранения в Башкирии.
По его словам, цифра 2017 года за счёт всех источников финансирования составила 60,5 млрд рублей. В этом году она вырастет и достигнет 68,5 млрд рублей.
«Вот цена нашего здравоохранения в Республике Башкортостан», — сказал глава региона.
Эти деньги идут в основном на развитие сети ФАПов, приобретение передвижных диагностических модулей, строительство новых объектов здравоохранения и инновационные направления в медицине.
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