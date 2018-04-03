Рустэм Хамитов назвал цену здравоохранения в Башкирии

По его словам, цифра 2017 года за счёт всех источников финансирования составила 60,5 млрд рублей. В этом году она вырастет и достигнет 68,5 млрд рублей.

«Вот цена нашего здравоохранения в Республике Башкортостан», — сказал глава региона.

Эти деньги идут в основном на развитие сети ФАПов, приобретение передвижных диагностических модулей, строительство новых объектов здравоохранения и инновационные направления в медицине.