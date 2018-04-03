Расходы на здравоохранение в Башкирии вырастут на 8 млрд рублей в 2018 году

УФА , 3 апреля. / ТАСС /. Расходы на здравоохранение в Башкирии в 2018 году составят 68,5 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше затрат прошлого года, сообщил во вторник на пленарном заседании Медицинского форума глава республики Рустэм Хамитов

"В медицину мы направляем очень большие ресурсы. Цифра прошлого года за счет всех источников финансирования составила 60,5 млрд рублей, вот цена нашего здравоохранения в республике. В этом году цифра вырастет и достигнет 68,5 млрд рублей", — сказал он.

Хамитов отметил, что средства направляются, в частности, на строительство новых объектов, оснащение больниц современным оборудованием, расширение фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий, привлечение новых специалистов.

В прошлом году Башкирия начала реализацию проекта «Бережливая поликлиника». По словам Хамитова, в поликлиниках, которые включились в этот проект, за счет рациональной организации «в разы увеличилась пропускная способность, сократился документооборот, время обслуживания, улучшилось… качество оказания медицинской помощи».

"В 2018 году мы должны почти 70% наших взрослых и 100% детских медицинских учреждений перевести на рельсы «Бережливой поликлиники», а в 2019 году — завершить эту работу. Это действительно серьезный шаг вперед в части организации нашего здравоохранения", — отметил глава Башкирии.

Третий Медицинский форум проходит в Уфе 3-6 апреля, ключевая тема в этом году «Здоровое поколение — здоровый регион».