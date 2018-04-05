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РСХБ выпускает бессрочные субординированные облигации для инвесторов
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РСХБ выпускает бессрочные субординированные облигации для инвесторов 

АиФ — Алтай 13 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 апреля 2018 года АО «Россельхозбанк» открывает книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии 01Т1, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.
Ориентир ставки купона 9,0-9,25% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок). Данный выпуск не имеет даты погашения, выплата купонов — два раза в год, номинал облигаций — 1000 рублей. Планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным. Размещение выпуска облигаций серии 01Т1 состоится по результатам сбора заявок 25 апреля 2018 года. Купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц*.
Продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж АО «Россельхозбанк». Уже сейчас можно обратиться в любой офис Банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет, зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
* Купонные выплаты по локальным корпоративным облигациям, выпущенным с 01.01.2017, не облагаются налогом на доходы физических лиц, в случае если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ РФ+5 процентных пунктов.
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