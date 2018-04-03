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«Русснефть» оценивает эффект от льгот по НДПИ в 2018 году в 10 млрд рублей
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«Русснефть» оценивает эффект от льгот по НДПИ в 2018 году в 10 млрд рублей 

Rambler News Service 39 минут назад
Эффект от льгот по НДПИ для «Русснефти» в 2018 году оценивается более чем в 10 млрд рублей, сообщила старший вице-президент «Русснефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская в ходе телефонной конференции компании.
«В 2017 году в абсолютном выражении эффект от льгот (по НДПИ. — RNS) составил 7,8 млрд рублей, что на 3,2 млрд выше показателя 2016 года. В 2018 году мы ожидаем эффекта от льгот по нефти более 10 млрд рублей», — отметила она.
Прозоровская добавила, что объем льготируемой добычи в 2017 году вырос на 6,7 п.п. и составил 34% от общей добычи или 2,4 млн тонн.
Доля трудноизвлекаемой нефти в объеме льготируемой добычи выросла с 24% до 46%.
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