«Русснефть» оценивает эффект от льгот по НДПИ в 2018 году в 10 млрд рублей

Эффект от льгот по НДПИ для «Русснефти» в 2018 году оценивается более чем в 10 млрд рублей, сообщила старший вице-президент «Русснефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская в ходе телефонной конференции компании.

«В 2017 году в абсолютном выражении эффект от льгот (по НДПИ. — RNS) составил 7,8 млрд рублей, что на 3,2 млрд выше показателя 2016 года. В 2018 году мы ожидаем эффекта от льгот по нефти более 10 млрд рублей», — отметила она.

Прозоровская добавила, что объем льготируемой добычи в 2017 году вырос на 6,7 п.п. и составил 34% от общей добычи или 2,4 млн тонн.

Доля трудноизвлекаемой нефти в объеме льготируемой добычи выросла с 24% до 46%.