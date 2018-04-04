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Минфин: основными покупателями ОФЗ-н стали пенсионеры
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Минфин: основными покупателями ОФЗ-н стали пенсионеры 

Банки.ру 1 час назад
За первый год существования программы «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-н) россияне вложили в них 43 млрд рублей. Основная часть покупателей — пенсионеры, следует из материалов на сайте Минфина.
«По результатам эмиссии трех выпусков граждане приобрели ОФЗ-н на сумму 43 миллиарда рублей. Основная часть продаж пришлась на новых клиентов банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше», — отмечается в сообщении.
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Минимальная сумма покупки «народных» бумаг — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей в рамках одного выпуска. Срок обращения — три года.
«Наша задача — сделать ОФЗ-н таким же доступным и понятным для населения инструментом как банковский депозит. Важно, чтобы предлагаемый нами продукт был удобен и востребован для молодых граждан, которые активно пользуются современными технологиями и живут в цифровой среде», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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