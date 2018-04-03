«Газпром нефть» внедрит блокчейн и искусственный интеллект

«Газпром нефть» создает Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для внедрения цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру»

«Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе «Газпром нефти» технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и далее», — отмечается в релизе.

В рамках ЦИИ будут объединены усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, направленные на поиск инновационных решений для повышения эффективности бизнеса. Это позволит компании более гибко и оперативно управлять эффективностью процессов за счет анализа и использования данных в онлайн-режиме.

«Мир вокруг стремительно меняется. Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу — привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков