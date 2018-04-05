«Газпром нефть» создает Центр цифровых инноваций

В ЦЦИ будут заниматься развитием и последующим внедрением цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта. В рамках работы центра нефтяники объединят усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества.

Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе компании технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и других.

В будущем в Центре также планируется проводить экспертные технологические сессии для инноваторов и хакатоны — форумы, в рамках которых специалисты из разных областей разработки программного обеспечения вместе решают какую-либо проблему.