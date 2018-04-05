Ещё
«Газпром нефть» создает Центр цифровых инноваций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром нефть» создает Центр цифровых инноваций 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ЦЦИ будут заниматься развитием и последующим внедрением цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта. В рамках работы центра нефтяники объединят усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества.
Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе компании технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и других.
В будущем в Центре также планируется проводить экспертные технологические сессии для инноваторов и хакатоны — форумы, в рамках которых специалисты из разных областей разработки программного обеспечения вместе решают какую-либо проблему.
«Мир вокруг стремительно меняется, — подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу — привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Участок КАД от станции Горская до Приозерского шоссе расширят до 6 полос Расторжение контракта Смольного с Кузнечным рынком признано законным Госпитализированной Эдите Пьехе трудно разговаривать
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции221
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»579
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании94
Российских олигархов ждет «сюрприз»535
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей25
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение