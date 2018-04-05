«Газпром нефть» создает Центр цифровых инноваций 

В ЦЦИ будут заниматься развитием и последующим внедрением цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта. В рамках работы центра нефтяники объединят усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества.
Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе компании технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и других.
В будущем в Центре также планируется проводить экспертные технологические сессии для инноваторов и хакатоны — форумы, в рамках которых специалисты из разных областей разработки программного обеспечения вместе решают какую-либо проблему.
«Мир вокруг стремительно меняется, — подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу — привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы».