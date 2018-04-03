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ФАС получила ходатайство о приобретении «Самсон-Фарма» от физического лица
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ФАС получила ходатайство о приобретении «Самсон-Фарма» от физического лица 

Rambler News Service 1 час назад
ФАС России получила ходатайство о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Самсон-Фарма» от физического лица, говорится в материалах ведомства.
«В ФАС России 27.03.2018 поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению гражданином Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Самсон-Фарма»», — говорится в материалах регулятора.
В ведомстве отметили, что в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица имеют право предоставить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции данной сделки или иного действия.
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