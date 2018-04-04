ФАС одобрила сделку Сбербанка и «Яндекса»

«ФАС России рассмотрела ходатайство ПАО «Сбербанк России» и ООО «Цифровые активы» о приобретении прав блокирования определенных решений органов управления, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ООО «Яндекс. Маркет» и ООО «Яндекс. Маркет Лаб», — сообщается на сайте ФАС.

Антимонопольная служба установила, что заявленная в ходатайстве сделка «не приведет к ограничению конкуренции» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».