Погрузка на сети Октябрьской железной дороги в марте выросла на 3,2%

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД) в марте 2018 года выросла на 3,2% и составила 9 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. С января по март текущего года, по оперативным данным, в зоне ответственности ОЖД погрузка составила 24 млн тонн, что на 4,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. В первом квартале 2018 года на ОЖД погружено: — руды железной — 6 млн тонн (+2% по сравнению с тем же периодом 2017 года); — строительных грузов — 6 млн тонн (+17,7%); — промышленных грузов — 546 тыс. тонн (-0,8%); — цемента — 209 тыс. тонн (+32,7%); — лесных грузов — 1 млн тонн (-7%); — нефти и нефтепродуктов — 3 млн тонн (-6,9%); — удобрений — 5 млн тонн (+7,9%); — химикатов — 291 тыс. тонн (-14,4%). Тарифный грузооборот с января по март 2018 года составил 42,1 млрд тонно-км (+5,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 55 млрд тонно-км (+5,7%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в марте 2018 года составила 112,4 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 224,2 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь — март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%).