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«Газпром нефть» создает в Петербурге центр цифровых инноваций
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«Газпром нефть» создает в Петербурге центр цифровых инноваций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Газпром нефть" создает в Санкт-Петербурге Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для развития и последующего внедрения цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта, сообщает пресс-служба компании.
right"Фокусом ЦЦИ станет создание прорывных цифровых продуктов, предназначенных для развития единой технологической платформы бизнеса «Газпром нефти» в сфере логистики, переработки и сбыта", — говорится в пресс-релизе.
В рамках работы центра компания объединит усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, направленные на поиск и разработку инновационных решений для повышения эффективности бизнеса.
Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе «Газпром нефти» технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и т.д.
"Мир вокруг стремительно меняется. Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу — привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы", — сказал председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, слова которого цитирует пресс-служба компании.
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