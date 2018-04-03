«Газпром нефть» создает в Петербурге центр цифровых инноваций

right"Фокусом ЦЦИ станет создание прорывных цифровых продуктов, предназначенных для развития единой технологической платформы бизнеса «Газпром нефти» в сфере логистики, переработки и сбыта", — говорится в пресс-релизе.

В рамках работы центра компания объединит усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, направленные на поиск и разработку инновационных решений для повышения эффективности бизнеса.

Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе «Газпром нефти» технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и т.д.