ФАС не нашла нарушений в акции Альфа-банка по привлечению клиентов «Открытия» и Бинбанка

"Пока никаких нарушений в этой рекламе мы не нашли. Используя достоверную информацию, привлекать к себе клиентов — пожалуйста", — сказал он, отвечая на вопрос о ходе проверки рекламы Альфа-банка по привлечению клиентов из «ФК Открытие» и Бинбанка.

"Сейчас не могу сказать, в какой она стадии, но времени уже прошло достаточно. Обычно мы реагируем значительно быстрее, если что-то есть. Скорее всего, она завершилась", — ответил Кашеваров на вопрос о стадии проверки.