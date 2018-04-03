Медведев одобрил льготы для поддержки авторынка

Власти одобрили выделение из резервного фонда правительства 10 млрд рублей на льготы для автомобильного рынка. Как сообщает «Коммерсант», премьер-министр Дмитрий Медведев 30 марта распорядился выделить бюджетные ассигнования для соответствующих субсидий автопрому. В Минпромторге ранее заявляли, что в 2017 году фактически каждый второй автомобиль в России продавался с помощью схем господдержки.

В России серьезно выросли ставки утилизационного сбора

Наибольшую часть бюджетных средств, около 4 млрд рублей, в 2018 году направят на стимулирование продаж в рамках льготного лизинга. Лизинговые схемы должны обеспечить продажи примерно 15 тысяч автомобилей. Деньги потратят на скидки лизингополучателям и компенсацию выпадающих доходов лизинговых компаний.

На льготное автокредитование выделят еще 3 млрд рублей. В правительстве ожидают, что программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» станут еще популярнее среди российских покупателей и обеспечат продажи ориентировочно 35,5 тысячи автомобилей.

На скидки для производителей газомоторной техники потратят 2,5 млрд рублей, а компенсация логистических затрат автопроизводителям Дальневосточного ФО потянет еще на 500 млн руб.

Как ни странно, из льготных миллиардов ни рубля не выделено на меры по поддержке электромобилей. Различные программы стимулирования продаж и предоставления льгот покупателям электрокаров анонсировались еще с 2017 года, однако с мертвой точки дело пока не сдвинулось. В Минпромторге все еще говорят о планируемых масштабных программах в виде нулевых пошлин, льготных кредитов и квот по госзакупкам, однако какая-либо вменяемая стратегия может быть представлена лишь во второй половине 2018 года.