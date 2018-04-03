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Суд подтвердил взыскание с компании «Открытие Брокер» суммы, адекватной ее капиталу
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Суд подтвердил взыскание с компании «Открытие Брокер» суммы, адекватной ее капиталу 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга по гражданскому иску Людмилы и Владимира Кузьминых к компании «Открытие Брокер» почти на 2 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд признал законным решение о взыскании с брокера денежных средств и штрафа, а также компенсации морального вреда и судебных расходов на сумму, практически соответствующую размеру капитала брокерской компании.
Суд также подтвердил недействительность условий договоров между брокером банка, о санации которого Банк России объявил в августе, и фирмой Кузьминых о торговле евробондами и валютой.
"Рубин" и его дела
В декабре Кузьминым удалось добиться частичного удовлетворения своих требований. Тогда суд первой инстанции взыскал с компании «Открытие Брокер» в пользу этой семьи почти $20 млн в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ (около 1,7 млрд рублей).
Семья Кузьминых и принадлежащая им ООО «Рубин» в 2013-2014 годах заключили в Самаре договор с «Открытие брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они утверждают, что потратили на торговлю на финансовом рынке около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми. Поручения брокеру отдавались по телефону, электронной почте и торговой системе QUIK.
Однако в иске к брокерской компании Кузьмины заявили, что никаких поручений на осуществление операций не отдавали. В ответ замгендиректора по правовым вопросам «Открытие Брокер» Елена Рязанова говорила журналистам, что компания предоставила суду все поручения, но суд усомнился в их достоверности.
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