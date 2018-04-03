Суд подтвердил взыскание с компании «Открытие Брокер» суммы, адекватной ее капиталу

Суд признал законным решение о взыскании с брокера денежных средств и штрафа, а также компенсации морального вреда и судебных расходов на сумму, практически соответствующую размеру капитала брокерской компании.

Суд также подтвердил недействительность условий договоров между брокером банка, о санации которого Банк России объявил в августе, и фирмой Кузьминых о торговле евробондами и валютой.

"Рубин" и его дела

В декабре Кузьминым удалось добиться частичного удовлетворения своих требований. Тогда суд первой инстанции взыскал с компании «Открытие Брокер» в пользу этой семьи почти $20 млн в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ (около 1,7 млрд рублей).

Семья Кузьминых и принадлежащая им ООО «Рубин» в 2013-2014 годах заключили в Самаре договор с «Открытие брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они утверждают, что потратили на торговлю на финансовом рынке около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми. Поручения брокеру отдавались по телефону, электронной почте и торговой системе QUIK.