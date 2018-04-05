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АСВ взыскивает 5 млрд руб. с бывших собственников Эл Банка
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АСВ взыскивает 5 млрд руб. с бывших собственников Эл Банка 

Волга Ньюс 1 час назад
Как сообщает АСВ, к субсидиарной ответственности оно намерено привлечь 12 человек из собственников и руководителей Эл Банка. В их числе владелец контрольного пакета акций банка Анатолий Волошин (по данным ИАС Seldon Basis, ему принадлежит доля в 56,23% — прим. ВН), Галина Волошина, которой принадлежит доля в 24,21%, а также собственница доли в размере 4,89% Людмила Фирсова.
Кроме того, в число ответчиков АСВ включило Максима Калинина, Екатерину Гранину, Олесю Дегтяреву, Ольгу Кабанову и Елену Полицмако. Все они, по данным портала banki.ru, входили в состав правления Эл Банка.
Также среди ответчиков по иску на 5 млрд руб. оказались сын Анатолия Волошина Игорь Волошин и экс-сотрудники банка Сергей Суминов, Павел Радченко и Валентина Грабор.
Напомним, Эл банк был лишен лицензии 5 мая 2016 года по решению ЦБ РФ. По состоянию на 1 мая 2016 г., по данным ЦБ, Эл Банк по величине активов занимал 295-е место в банковской системе РФ. На 80,44% Эл Банк принадлежал Анатолию Волошину и его супруге Галине Волошиной.
В конце июля 2016 года Арбитражный суд Самарской области признал Эл банк банкротом. Размер установленной задолженности перед кредиторами, по состоянию на 28 февраля 2018 г., по информации АСВ, составляет 5,48 млрд рублей.
В начале апреля в рамках банкротства банка были объявлены торги по продаже имущества банка путем публичного предложения. На аукцион выставлено 40 лотов, в которые включены нежилые помещения и земельные участки в Самарской области и республике Алтай, 23 квартиры в Жигулевске, четыре автомобиля, автошины, банкоматы, банковское оборудование, мебель, офисная и бытовая техника. Общая стоимость продаваемого имущества оценена в 141,17 млн рублей. Торги будут проходить с 22 мая по 11 июля 2018 года.
Тем временем АСВ пытается инициировать возбуждение в отношении представителей Эл Банка нескольких уголовных дел по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") «по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам и отчуждения прав требования по кредитным договорам под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка».
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в начале марта 2018 г. подтвердили, что в УМВД России по Тольятти поступил материал проверки «в отношении бывшего руководства и собственников» коммерческого банка.
"В ходе проведения проверки у представителя конкурсного управляющего ООО «КБ» запрошены сведения, подтверждающие внутрибанковские операции, направленные на вывод ликвидного обеспечения, договоров уступки прав (требования) проблемной ссудной задолженности. От ООО «КБ» частично получены документы о возможном выводе ликвидного обеспечения по кредитам, выданным ряду юридических лиц", — поясняли в ведомстве, добавляя, что в рамках проверки направлены запросы в налоговые органы и пенсионные фонды.
Сегодня, 5 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что пока проверка по заявлениям АСВ продолжается.
Получить комментарий Анатолия Волошина на момент публикации материала не удалось — его телефон не отвечал.
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