Строительство ЖК «Небо» на Мичуринском проспекте в Москве обойдется в 15 млрд руб

Инвестиции в строительство трех 52-этажных небоскребов жилого комплекса «Небо» на Мичуринском проспекте в Москве составит около 15 миллиардов рублей, сообщает во вторник «Интерфакс-Недвижимость».

«Мы строим ЖК «Небо» на Мичуринском проспекте в партнерстве с АФК «Система» . Проект реализуется на паритетной основе. Общий объем инвестиций в проект составит около 15 миллиардов рублей», — сказал коммерческий директор компании Capital group Петр Исаев

По его словам, в составе жилого комплекса запроектированы три 52-этажные башни общей площадью 157 тысяч квадратных метров. В башнях высотой 180 метров расположено порядка 1,2 тысячи квартир. С момента открытия продаж в феврале 2018 года уже продано порядка 70 квартир.

Проект также предусматривает строительство подземного паркинга на 940 машино-мест и детского сада на 65 мест.

Как отметил исполнительный директор Capital group Михаил Хвесько, комплекс планируется достроить в 2020 году.