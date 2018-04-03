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Строительство ЖК «Небо» на Мичуринском проспекте в Москве обойдется в 15 млрд руб
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Строительство ЖК «Небо» на Мичуринском проспекте в Москве обойдется в 15 млрд руб 

РИАМО 45 минут назад
Инвестиции в строительство трех 52-этажных небоскребов жилого комплекса «Небо» на Мичуринском проспекте в Москве составит около 15 миллиардов рублей, сообщает во вторник «Интерфакс-Недвижимость».
«Мы строим ЖК «Небо» на Мичуринском проспекте в партнерстве с АФК «Система». Проект реализуется на паритетной основе. Общий объем инвестиций в проект составит около 15 миллиардов рублей», — сказал коммерческий директор компании Capital group Петр Исаев.
По его словам, в составе жилого комплекса запроектированы три 52-этажные башни общей площадью 157 тысяч квадратных метров. В башнях высотой 180 метров расположено порядка 1,2 тысячи квартир. С момента открытия продаж в феврале 2018 года уже продано порядка 70 квартир.
Проект также предусматривает строительство подземного паркинга на 940 машино-мест и детского сада на 65 мест.
Как отметил исполнительный директор Capital group Михаил Хвесько, комплекс планируется достроить в 2020 году.
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