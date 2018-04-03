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В России могут запретить использовать в рекламе банков информацию о госучастии
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В России могут запретить использовать в рекламе банков информацию о госучастии 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что ФАС хочет запретить использование в рекламе финансовых услуг банков информацию о государственном участии в их капитале. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы с Центральным банком обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличие прямого или косвенного государственного участия в уставном капитале", — сказал Кашеваров.
Он также отметил, что существует много случаев, когда банки в рекламе обещают «лучшее предложение», основываясь на том, что они госбанки и тем самым потенциально более устойчивые.
Ранее сообщалось, что кабмин обязал банки получать национальный кредитный рейтинг.
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