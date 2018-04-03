Погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 12,3%

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Погрузка на сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в марте 2018 года выросла на 12,3% и составила 1,4 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. Грузооборот вырос на 2,5%, до 24,1 млрд тонно-км. За январь-март погрузка на ЗабЖД составила 4,2 млн тонн (+6,1%), в том числе: — угля — 2,8 млн тонн (+7,1%), — строительных грузов — 360,8 тыс. тонн (-5,1%), — импортных грузов — 248,2 тыс. тонн (-12,6%), — нефти и нефтепродуктов — 232,8 тыс. тонн (+5,8%), — зерна — 169,7 тыс. тонн (+48,2%), — лесных грузов — 113,6 тыс. тонн (+9,9%), — жмыхов — 56,1 тыс. тонн (+37,4%), — металлолома — 40,6 тыс. тонн (+36,6%), — огнеупорных материалов — 25,1 тыс. тонн (+27,2%), — метизов — 19,7 тыс. тонн (+6,9%), — руды цветной — 14,2 тыс. тонн (+9,6%), — комбикормов — 7,9 тыс. тонн (+23,5%), — продуктов перемола зерна — 11,1 тыс. тонн (+74,5%), — промышленного сырья — 3,4 тыс. тонн (+48%). Грузооборот за январь-март 2018 года составил 68,6 млрд тонно-км (+1,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в марте 2018 года составила 112,4 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 224,2 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%).