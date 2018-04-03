Virgin Hyperloop One сменила трех членов совета директоров

Компания Virgin Hyperloop One изменила состав совета директоров, сообщает агентство Блумберг

Новыми членами совета директоров, в свою очередь, стали Билл Шор (Bill Shor) из принадлежащей совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову венчурной компании Caspian Venture Capital, главный финансовый директор портового оператора DP World Юврай Нараян (Yuvraj Narayan) и первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман. По данным источников агентства, изменения в составе правления произошли несколько недель назад.

При этом сам Магомедов, исполнительный сопредседатель совета директоров Virgin Hyperloop One, согласно информации на сайте компании, остается в составе совета. Он вошел в состав правления в октябре 2016 года, став первым крупным российским инвестором, ставшим членом совдира транспортного стартапа. В октябре прошлого года Магомедов занял пост исполнительного сопредседателя.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей.