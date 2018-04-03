Первый замглавы РФПИ Анатолий Браверман вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One 

Первый замглавы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One, следует из обновленного списка членов совдира компании.
Bloomberg сообщает, что совет директоров Virgin Hyperloop One покинули бывший советник президента США Барака Обамы Джим Мессина, бывший топ-менеджер Morgan Stanley Джим Розенталь, а также основатель фонда поддержки инноваций X Prize Питер Диамандис. Вместо них, помимо Бравермана, в новый совдир компании вошли финансовый директор DP World Юврай Нараян и глава российского фонда Caspian Venture Capital Билл Шор.
В составе нового совета директоров остался недавно арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, отмечает агентство. Следствие подозревает Зиявудина Магомедова в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
Hyperloop — транспортный проект по идее миллиардера Илона Маска, известного проектами электромобилей Tesla, частной космической компании SpaceX и платежной системы PayPal. Это капсула на воздушных подушках, которая должна перевозить пассажиров по трубам в условиях низкого давления со скоростью около 1200 км/ч. Работу над технологией ведут сразу три компании: SpaceX, Virgin Hyperloop One и HTT. Среди инвесторов Hyperloop One российская компания — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, который считает, что высокоскоростной транспорт можно внедрить в России.