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Сбербанк увеличил лимит на операции в дистанционных каналах до 1 млн рублей в сутки
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Сбербанк увеличил лимит на операции в дистанционных каналах до 1 млн рублей в сутки 

Банки.ру 49 минут назад
Сбербанк России увеличил максимальную сумму платежей и переводов в дистанционных каналах обслуживания до 1 млн рублей в сутки.
К дистанционным каналам относятся интернет-банк «Сбербанк Онлайн» и его мобильное приложение, сервисы «Автоплатеж» и «Автоперевод», устройства самообслуживания. Ранее лимит составлял 500 тыс. рублей в сутки.
«Наши клиенты все чаще выбирают онлайн-каналы для совершения самых разных платежей и переводов. Мы, как клиентоцентричный банк, хотим расширять их возможности, поэтому увеличили лимит на такие операции до 1 миллиона рублей, — отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов, — Если раньше для проведения операции клиенту нужно было идти в отделение, то теперь можно это сделать любым удобным способом».
«Кроме того, мы предлагаем клиенту в случае необходимости установить собственные лимиты платежей и переводов по картам и счетам — в этом случае любая транзакция свыше установленной им суммы будет проведена только после ее разрешения клиентом в кол-центре», — отметил он.
Установить собственные лимиты для проведения операций в интернет-банке и мобильном приложении можно в разделе «Настройки» веб-версии «Сбербанк Онлайн».
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