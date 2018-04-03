Нефть продолжает дорожать после заявлений министров энергетики РФ и ОАЭ

ОАЭ Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник днем после заявлений министров энергетики России Александра Новака и Сухейля аль-Мазруи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41% — до 67,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 63,27 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть значительно снижались на данных по добыче в России. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), среднесуточная добыча нефти в РФ в марте составила 10,969 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,1% по сравнению с февралем и сократившись на 278 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+). Новак сообщил, что Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% из-за колебаний добычи жидких углеводородов.

Во вторник Новак заявил, что по итогам апреля РФ рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+. Первые дни месяца показывают, что исполнение сделки идет в полном объеме, отметил министр.

В свою очередь, аль-Мазруи заявил, что сделка ОПЕК+ на 85% решила проблему избытка предложения на рынке. Министр отметил, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран продолжат сотрудничество и после завершения сделки по ограничению нефтедобычи. В целом, по словам аль-Мазруи, сделка ОПЕК+ оказывает благоприятное влияние на глобальную экономику.