СМИ: ЕЦБ посоветовал британским компаниям готовиться к отсутствию сделки по Brexit

ЕЦБ предупредил британские компании, что они не могут рассчитывать на переходную сделку по Brexit в плане торговли с ЕС и должны готовиться к сценарию с отсутствием договоренности по сделке, сообщает Dow Jones со ссылкой на Times of London.

Ссылаясь на неназванные источники, Times написала, что так называемый «жесткий» Brexit грозит потерей от 5000 до 10 000 рабочих мест в британском секторе финансовых услуг.