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СМИ: ЕЦБ посоветовал британским компаниям готовиться к отсутствию сделки по Brexit
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СМИ: ЕЦБ посоветовал британским компаниям готовиться к отсутствию сделки по Brexit 

Прайм 1 час назад
ЕЦБ предупредил британские компании, что они не могут рассчитывать на переходную сделку по Brexit в плане торговли с ЕС и должны готовиться к сценарию с отсутствием договоренности по сделке, сообщает Dow Jones со ссылкой на Times of London.
Ссылаясь на неназванные источники, Times написала, что так называемый «жесткий» Brexit грозит потерей от 5000 до 10 000 рабочих мест в британском секторе финансовых услуг.
Заявление ЕЦБ, как отметила газета, противоречит недавнему заявлению Банка Англии. Британский центробанк сообщил, что паспортизация ЕС прав о предоставлении финансовых услуг, вероятно, сохранится в Британии на весь период осуществления предполагаемого Brexit, который продлится до конца 2020 года, согласно Times.
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