ФАС предложил запретить упоминание о госучастии в рекламе банков

Кредитные организации, упоминая в рекламе о своей надежности, делают акцент именно на госучастие в своем капитале, объяснил инициативу Кашеваров. При этом, отметил, что если такой запрет и введут, то могут быть и исключение, например, когда речь идет о санируемых (финансовое оздоровление) банках.

Также ФАС выступает «ЗА» запрет на заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование и размещение рекламы финуслуг в зданиях госорганов. Ведомство в целом выступает за ограничение увеличения доли государства в банковской системе.