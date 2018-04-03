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ФАС предложил запретить упоминание о госучастии в рекламе банков
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ФАС предложил запретить упоминание о госучастии в рекламе банков 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России обсуждают введение запрета на использование в рекламе финуслуг информации о госучастии в капитале банка. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Кредитные организации, упоминая в рекламе о своей надежности, делают акцент именно на госучастие в своем капитале, объяснил инициативу Кашеваров. При этом, отметил, что если такой запрет и введут, то могут быть и исключение, например, когда речь идет о санируемых (финансовое оздоровление) банках.
Также ФАС выступает «ЗА» запрет на заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование и размещение рекламы финуслуг в зданиях госорганов. Ведомство в целом выступает за ограничение увеличения доли государства в банковской системе.
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