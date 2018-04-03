Ещё
Спиритбанк изменил условия «Пенсионного» вклада и уменьшил ставки по другим депозитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО отказала в визах российским дипломатам
НАТО отказала в визах российским дипломатам

Спиритбанк изменил условия «Пенсионного» вклада и уменьшил ставки по другим депозитам 

Банки.ру 1 час назад
Тульский Спиритбанк скорректировал условия вклада «Пенсионный». Теперь он открывается в сумме от 30 тыс. рублей на год под 6%. Ранее вклад предполагал два годовых периода начисления процентов со ставкой 6,75% за первый период и 6,25% за второй. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Кроме того, банк уменьшил ставки по другим депозитам в рублях.
Продуктовый виджет
Доходность «Прогрессивного» (от 30 тыс. рублей на два года) понижена до 6,25% годовых (с 7%), а вклада «Удача» (от 5 млн рублей на два года) — до 6,5% (с 8%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Классический» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 5—6,5% годовых (прежде — под 6—7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклад «География стабильности» (от 15 тыс. рублей на девять месяцев) открывается под 6—6,35% в зависимости от суммы (до этого — под 6,5—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Депозит «Удача» не пополняется.
Банки.ру: последние новости
Годовой убыток ФГ «Будущее» достиг 15,4 млрд рублей, акции дочерних НПФ обесценены на 13,5 млрд «Российский Капитал» и Тинькофф Банк подали в ФАС ходатайство об одобрении совместной деятельности «ДОМ.РФ» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность397
Киевский прокурор появился на телевидении голым116
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Сложный тест про изделие №26
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля44
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение