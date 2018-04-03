Спиритбанк изменил условия «Пенсионного» вклада и уменьшил ставки по другим депозитам

Тульский Спиритбанк скорректировал условия вклада «Пенсионный». Теперь он открывается в сумме от 30 тыс. рублей на год под 6%. Ранее вклад предполагал два годовых периода начисления процентов со ставкой 6,75% за первый период и 6,25% за второй. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Кроме того, банк уменьшил ставки по другим депозитам в рублях.

Продуктовый виджет

Доходность «Прогрессивного» (от 30 тыс. рублей на два года) понижена до 6,25% годовых (с 7%), а вклада «Удача» (от 5 млн рублей на два года) — до 6,5% (с 8%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 5—6,5% годовых (прежде — под 6—7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «География стабильности» (от 15 тыс. рублей на девять месяцев) открывается под 6—6,35% в зависимости от суммы (до этого — под 6,5—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Депозит «Удача» не пополняется.