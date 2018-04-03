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Бюджет подмосковного Домодедова вырос на 22 процента
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Бюджет подмосковного Домодедова вырос на 22 процента 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава городского округа предоставил отчет о развитии Домодедово губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Бюджет подмосковного Домодедова увеличился на 22 процента. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Двойных, передает «Радио 1».
— Произошел рекордный рост бюджета, на 22 процента. Мы усилили финансовую дисциплину и перешли в этом году на реализацию социально-важных программ, — рассказал он.
По словам главы городского округа, в экономику Домодедова инвестировали более 40 миллиардов рублей.
Также в муниципалитете продолжается активная работа по строительству новых дорог и расширению существующих трасс.
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