Бюджет подмосковного Домодедова вырос на 22 процента

Бюджет подмосковного Домодедова увеличился на 22 процента. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Двойных, передает «Радио 1».

— Произошел рекордный рост бюджета, на 22 процента. Мы усилили финансовую дисциплину и перешли в этом году на реализацию социально-важных программ, — рассказал он.

По словам главы городского округа, в экономику Домодедова инвестировали более 40 миллиардов рублей.

Также в муниципалитете продолжается активная работа по строительству новых дорог и расширению существующих трасс.