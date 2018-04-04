Ещё
Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 5 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 5 апреля 

ФБА «Экономика сегодня» 38 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на четверг, 5 апреля.
По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 22,71 копейки — до 57,7646 рубля.
В свою очередь евро увеличился в цене на 3,73 копейки — до 70,9580 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 14,17 копейки, составив 63,7016 рубля.
По словам аналитиков, поддержку российской валюте должен оказать первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд рублей по номинальной стоимости.
Что касается привязки к нефти, то «черное золото» сохраняет спокойствие (утром баррель марки Brent торговался по 67,95 доллара), несмотря на неожиданное содержание отчета Американского института нефти по запасам сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Вечером будут опубликованы аналогичные наблюдения от Минэнерго США, и если данные подтвердятся, цены останутся без больших колебаний.
Ранее стало известно, что Минфин РФ направит на покупку иностранной валюты около 240,7 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
"Казус взыскания": Украина зашла в тупик по итогам газового спора с Россией "Украине нужны сеялки, а не самолеты": эксперт о "смерти" "Антонова" Деньги есть, но вы держитесь: "Газпром" будет работать с "Нафтогазом" в русле международного права
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»206
Япония заявила протест России108
Бориса Джонсона поймали на лжи о России227
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин145
Шойгу предупредил о новой угрозе237
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение