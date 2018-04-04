Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 5 апреля

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на четверг, 5 апреля.

По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 22,71 копейки — до 57,7646 рубля.

В свою очередь евро увеличился в цене на 3,73 копейки — до 70,9580 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 14,17 копейки, составив 63,7016 рубля.

По словам аналитиков, поддержку российской валюте должен оказать первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд рублей по номинальной стоимости.

Что касается привязки к нефти, то «черное золото» сохраняет спокойствие (утром баррель марки Brent торговался по 67,95 доллара), несмотря на неожиданное содержание отчета Американского института нефти по запасам сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю.

Вечером будут опубликованы аналогичные наблюдения от Минэнерго США , и если данные подтвердятся, цены останутся без больших колебаний.