Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 4 апреля

Центробанк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 4 апреля. Соответствующая информация представлена на сайте регулятора.

Доллар вырос в цене на 25,25 копейки. Курс американской валюты установлен в размере 57,5375 рубля.

Что касается евро, то он также подорожал на 31,69 копейки. Теперь единая европейская валюта стоит 70,9207 рубля.

Бивалютная корзина, соотношение доллара и евро к рублю, изменилась в цене. Она достигла 63,5599 рубля.