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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 4 апреля
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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 4 апреля 

ФБА «Экономика сегодня» 31 минуту назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Центробанк России объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 4 апреля. Соответствующая информация представлена на сайте регулятора.
Доллар вырос в цене на 25,25 копейки. Курс американской валюты установлен в размере 57,5375 рубля.
Что касается евро, то он также подорожал на 31,69 копейки. Теперь единая европейская валюта стоит 70,9207 рубля.
Бивалютная корзина, соотношение доллара и евро к рублю, изменилась в цене. Она достигла 63,5599 рубля.
Ранее в Ассоциации российских банков (АРБ) предложили Банку России ввести инвестиционную ставку. По мнению главы ассоциации Гарегина Тосуняна, решение позволит создать новый продукт. Ставку смогут применять к целевому кредитованию инвестпроектов предприятий. Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин назвал предложение нецелесообразным. Если ЦБ одобрил бы появление процентной ставки ниже ключевой, это бы привело к формированию дополнительного источника денежной массы.
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