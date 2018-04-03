Ещё
Руденко: Почта Банк стремится стать сберегательно-расчетным банком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО отказала в визах российским дипломатам
НАТО отказала в визах российским дипломатам

Руденко: Почта Банк стремится стать сберегательно-расчетным банком 

Банки.ру 1 час назад
Почта Банк хочет поменять стратегию с кредитной на сберегательно-расчетную. Об этом рассказал президент — председатель правления финучреждения Дмитрий Руденко в программе «Первый лица» с Инной Луневой.
«Это свойство всех почтовых банков в мире: быть перелеквидными и больше привлекать средств, чем выдавать кредитов. Потому что, когда вы работаете на всей территории, ваше поведение меняется от кредитного до сберегательно-расчетного», — рассказал он в интервью.
«Мы хотели бы стать основным банком для коммунальных платежей, для расчетов, для каких-то ежедневных нужд с функцией кредитования», — отметил Руденко.
Банки.ру: последние новости
«Российский Капитал» и Тинькофф Банк подали в ФАС ходатайство об одобрении совместной деятельности Годовой убыток ФГ «Будущее» достиг 15,4 млрд рублей, акции дочерних НПФ обесценены на 13,5 млрд Акции компаний группы «Сумма» дешевеют после ареста Магомедовых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность397
Киевский прокурор появился на телевидении голым116
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Сложный тест про изделие №26
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля44
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение