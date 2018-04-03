«Газпром нефть» развивает цифровую экономику Омской области

Врио губернатора Омской области Александр Бурков посетил Технопарк компании «Газпром нефть» , где провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и развития инновационных цифровых проектов на территории Омской области. В совещании приняли участие представители профильных министерств, ведущих промышленных предприятий и вузов региона. «Газпром нефть» представили генеральный директор компании-оператора Технопарка «Автоматика-Сервис» Рустем Муфтеев, генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Технопарк — это уникальная площадка по разработке и тестированию цифровых решений в области импортозамещающего программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации. На сегодняшний день Технопарк не имеет аналогов за Уралом по масштабам деятельности. Реализованные проекты универсальны и могут применяться во многих отраслях, поскольку направлены на рост эффективности производства, промышленной и экологической безопасности. Работая во взаимодействии с потребителями профильных решений и представителями научного сообщества, Технопарк является лидером развития инновационных цифровых проектов на территории Омской области.

Участники совещания также ознакомились с возможностями, которые Технопарк представляет молодым ученым. В частности, Александр Бурков принял участие в открытии коворкинга, где молодые специалисты смогут воплотить свои идеи в области цифровизации и автоматизации промышленности, используя обширную инфраструктуру Технопарка. Компания оказывает грантовую поддержку перспективных идей, предоставляет молодым разработчикам помещение с автоматизированными рабочими местами, организовывает всестороннюю экспертную помощь. Тестирование новых разработок проходит на базе Омского НПЗ и других производственных объектов «Газпром нефти».

«Научные центры подобного уровня создают условия для работы талантливых молодых инженеров и развивают цифровой потенциал региона. В Омской области сосредоточены десятки вузов и научно-исследовательских институтов, которые, в координации с ведущими промышленными предприятиями, должны стать источником роста в формировании принципов цифровой экономики. Мы видим, что «Газпром нефть» уже ведет эту работу, выступая одним из ключевых лидеров в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — подчеркнул Александр Бурков.

«Для нас важно, что обсуждение путей цифровизации экономики Омской области началось на площадке нашего Технопарка. Специалисты «Газпром нефти» ведут разработку передовых цифровых решений, в том числе в области работы с большими данными, интеграции нейротехнологий, искусственного интеллекта. Импортозамещение ключевых систем для цифровой трансформации — это план минимум. Мы создаем базу для импортоопережения», — отметил Рустем Муфтеев.